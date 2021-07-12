РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Люберец за минувшую неделю приняли свыше 13,4 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС Люберец поступило 13 434 обращения. Из них 533 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он уточнил, что на горячую линию, в частности, поступило 26 обращений по вопросам ЖКХ, 19 - по экологии, 5 - по уличному освещению.

Богданов добавил, что поступило 9 592 вызова скорой помощи, полиции и ГИБДД - 2 477, пожарных и спасателей - 50, специалистов аварийной газовой службы - 26.