РИАМО - 12 июл. На северо-западе столицы женщину сбила ее собственная машина, она забыла поставить транспорт на ручной тормоз, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел на улице Туристской во дворе д. 8, корп. 1. Женщина 1981 г.р. забыла перевести коробку передач своей Toyota в режим «Паркинг». Когда она вышла из машины, то та поехала и сбила ее.

По информации врачей, у москвички зафиксированы переломы обеих голеней и перелом бедра.

Сотрудники ГИБДД оформили ДТП. За состоянием пострадавшей будут наблюдать медики. Водителей призвали не допускать подобных ошибок и всегда ставить машину на ручной тормоз.