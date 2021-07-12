РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез более 31 тыс. куб. м отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя предприятия по округу Алексей Гвоздев.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 31 032 куб м отходов, из них 2 873 куб м - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он отметил, что было принято и обработано 4 обращения от граждан.