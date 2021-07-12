РИАМО - 12 июл. В Подмосковье идет дополнительный период сдачи ЕГЭ, в нем принимают участие 20 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников Подмосковья, которые по уважительным причинам не приняли участие в основном периоде экзамена», — сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, для проведения экзамена в разных частях Подмосковья задействовано 9 пунктов и привлечено 14 общественных наблюдателей. Во всех пунктах экзаменации соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Каклюгина добавила, что эти школьники сдают ЕГЭ по литературе, биологии, истории и иностранному языку. Результаты будут известны не позднее 28 июля.

Ранее четверо выпускников в Подмосковье набрали по 300 баллов за три предмета на ЕГЭ - по социальному, техническому (2 человека) и естественно-научному профилям.