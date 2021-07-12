РИАМО - 12 июл. В очный этап конкурса «Моя страна — Моя Россия» — проекта платформы «Россия — страна возможностей» — прошли 34 жителя Московской области. Таким образом, регион вошел в тройку лидеров по числу финалистов состязания, сообщает пресс-служба платформы.

Теперь финалистам предстоит очно защитить свои проектные инициативы. Московскую область на очном этапе представят 20 финалистов в возрасте от 18 до 35 лет (2 возрастная категория) и 14 участников в категории до 17 лет.

Они представят проекты в номинациях «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Мои открытые университеты», «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)» и других тематических направлениях.

Всего заочную экспертную оценку прошли 762 участника всероссийского конкурса. А заявки подавали 90 тыс. человек из всех регионов России и ряда зарубежный стран, среди них: Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, США, Великобритания и другие.

Новый 18 сезон проекта открылся 1 марта. Площадкой стал национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Основными темами стали наука, технология и космос. Конкурс вошел в программу мероприятий Года науки и технологии в России.

«В первую очередь, хочется пожелать ребятам удачи – впереди их ждут очные этапы и определение победителей конкурса, которые получат всестороннюю поддержку своих идей от платформы, конкурса и наших партнеров», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель организационного комитета всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Алексей Комиссаров.

Заочная оценка проектов длилась в течение месяца.

«В нынешнем сезоне за заочный отбор работ отвечали 2 252 эксперта - специалисты из области науки и образования, медицины и бизнеса – настоящие профессионалы своего дела», – сообщила глава экспертного совета конкурса, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В очных этапах XVIII сезона участники большинства номинаций смогут представить свои проекты не только перед экспертным сообществом конкурса «Моя страна – моя Россия», но и экспертами Росмолодежи, чтобы побороться за получение гранта на реализацию своей идеи.Планируется, что часть очных защит финалистов пройдет в онлайн-формате в социальных сетях проекта.

Авторы проектов направления «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», а также номинаций, реализуемых при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, моесело)» и «Города-побратимы наших стран», встретятся во Владивостоке, Москве и Калининграде, чтобы лично представить свои инициативы перед жюри.

«Ежегодно Минобрнауки России поддерживает конкурс «Моя страна – моя Россия», основные цели и задачи которого на протяжении 18 лет способствуют реализации приоритетных направлений государства в области науки и образования. Большую роль конкурс играет и в сохранении исторической правды. Мы видим, что молодые люди активно интересуются историей своей страны, малой родины, предков», - отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

В этом году к традиционной возрастной группе участников (от 14 до 35 лет) прибавились и совсем юные конкурсанты – дети до 13 лет. Они представили свои космические рассказы и рисунки. Итоги номинации «Сказки о космосе» подвели 2 июля. Среди 100 победителей были 6 юных жителей Подмосковья. Эту номинацию реализовали при поддержке госкорпорации «Роскосмос», вошедшей в число партнеров в год 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.