РИАМО - 12 июл. Три дня осталось на выполнение требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников предприятий сферы услуг в Москве. В свою очередь, пункты вакцинации сейчас в мегаполисе свободны на 40%, сообщает столичный оперштаб.

Группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, определены постановлением главного санитарного врача Москвы. Они должны быть привиты до 15 июля.

Речь идет о сотрудниках сфер торговли, общепита, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, фитнес-клубов, банковских и почтовых отделений, центров госуслуг и т.д. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Сделать прививки от коронавируса можно в более 300 прививочных центрах.

Так, 119 пунктов вакцинации работает на базе городских поликлиник. Там привики можно сделать до 22 часов. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва», они также работают до 22 часов.

Еще вакцинацию проводят в 7 центрах госуслуг «Мои Документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе, расположенный в Гостином Дворе. Режим его работы был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 8:30 утра. В этом центре в день прививки могут делать более 7 тыс. человек.

Для вакцинации мигрантов также открыли крупнейший центр в «Лужниках». Там могут прививать свыше 15 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.