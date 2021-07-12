РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В парках подмосковных Люберец на текущей неделе проведут 17 мероприятий, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе проводились следующие виды работ: ремонт посадочных мест амфитеатра в Наташинском парке, ремонт плиточного покрытия, ремонт качелей в парке Сказок, сбор и вывоз мусора. Сотрудниками парка совместно с волонтерами была проведена раздача воды», - сказал Криворучко.

Он отметил, что от жителей поступило 24 обращения. Все закрыты в установленные сроки.

Криворучко добавил, что на минувшей неделе в парках прошло 23 мероприятия. На текущей неделе запланировано 17 мероприятий.