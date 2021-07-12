РИАМО - 12 июл. Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений, дети и пожилые люди переносят их наиболее тяжело, поэтому при сборе и употреблении грибов нужно соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора по столице.

Каждый год в России регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам.

Признаки отравления

Специалисты советуют есть блюда из грибов только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Основные симптомы отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Главные признаки — головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки.

Также температура тела может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, а конечности — холодными. При отравлении мухоморами и ложными опятами возможно появление бреда и галлюцинаций.

Рекомендации

Чтобы избежать отравления, надо хорошо знать основные признаки ядовитых и несъедобных грибов и придерживаться правила – никогда не брать в пищу неизвестные грибы. Кроме того, нужно иметь представление как о признаках отравления, так и о свойствах грибных ядов.

Для того, чтобы избежать отравления, нужно соблюдать ряд рекомендаций. Нельзя собирать неизвестные грибы, а также старые и червивые грибы. Кроме того, не стоит собирать грибы у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промзон или на территории радиационной зоны.

Хранение

Грибы нужно хранить не более 3 часов, при этом нельзя использовать оцинкованную или алюминиевую посуду. Перед приготовлением любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться.

Заготавливая грибы на зиму, необходимо помнить о таком смертельно опасном отравлении, как ботулизм. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.

Грибы необходимо тщательно перебирать и промывать под проточной водой до полного освобождения от земляных загрязнений. Самое главное — ни в коем случае не закрывать грибы герметично, т.к. палочка ботулизма выделяет токсин, смертельно опасный для человека, только при полном отсутствии кислорода. Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу.

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