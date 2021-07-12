РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Свыше 3,7 тыс. выездов по вызовам жителей выполнили медики горбольницы №2 подмосковного Красногорска за неделю, сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Глава горокруга Алексей Спасский провел еженедельное совещание в администрации округа.

«Учреждение работает в штатном режиме, но с повышенной готовностью. В настоящий момент 25 детей и столько же взрослых лежат на ковидных койках. За неделю выполнено 3 714 вызовов. Ежедневно работало 11 бригад неотложной помощи и 3 инфекционные бригады», - сказала Морозова.

По ее словам, на домашнем наблюдении находятся 513 пациентов с Covid-19.

С начала года в подразделениях городской больницы №2 прошли вакцинацию от коронавируса 44 580 человек, в том числе 9 974 - за минувшую неделю.

«С сегодняшнего дня мы, как и первая горбольница, начинаем вакцинацию работников «Яндекс.Такси». Пункт вакцинации определен в деревне Козино», - добавила Морозова.

Она также сообщила, что с понедельника в лечебном учреждении начинается диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.