РИАМО - 12 июл. Врачи городской клинической больницы № 51 провели экстренную лапароскопическую операцию женщине, которую беспокоила острая боль в животе. Причиной боли оказался не предполагаемый аппендицит, а повреждение кишечника рыбьей костью длиной 4-5 см, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
Он добавил, что промедление с операцией могло привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья женщины.
Несмотря на сопутствующую сердечно-сосудистую, легочную патологию, сахарный диабет и ожирение, осложнений в послеоперационный период не было. Женщину выписали из больницы на 7 сутки.
По словам врачей, перфорация стенки тонкой кишки инородными телами происходит в одном случае из 100, и 2/3 ситуаций приходится на рыбьи кости.
Врачи клинической больницы №51 выполняют около 11 тыс. операций в год и лечат более 30 тыс. пациентов. Сейчас здесь внедряются передовые методики с использованием лазерного оборудования для проведения быстрых и бескровных эндохирургических вмешательства в урологии, гинекологии, колопроктологии и других областях медицины.
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