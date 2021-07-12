РИАМО - 12 июл. Врачи городской клинической больницы № 51 провели экстренную лапароскопическую операцию женщине, которую беспокоила острая боль в животе. Причиной боли оказался не предполагаемый аппендицит, а повреждение кишечника рыбьей костью длиной 4-5 см, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

«Мы удалили кость лапароскопическим доступом с минимальными разрезами и минимальной травматизацией для пациентки. После операции женщина сообщила нам, что действительно ела рыбу за несколько дней до поступления в больницу»,- рассказал заведующий хирургическим отделением, обладатель статуса «Московский врач» Рамзан Темирсултанов.

Он добавил, что промедление с операцией могло привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья женщины.

Несмотря на сопутствующую сердечно-сосудистую, легочную патологию, сахарный диабет и ожирение, осложнений в послеоперационный период не было. Женщину выписали из больницы на 7 сутки.

По словам врачей, перфорация стенки тонкой кишки инородными телами происходит в одном случае из 100, и 2/3 ситуаций приходится на рыбьи кости.

Врачи клинической больницы №51 выполняют около 11 тыс. операций в год и лечат более 30 тыс. пациентов. Сейчас здесь внедряются передовые методики с использованием лазерного оборудования для проведения быстрых и бескровных эндохирургических вмешательства в урологии, гинекологии, колопроктологии и других областях медицины.