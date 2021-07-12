РИАМО - 12 июл. В Подмосковье провели 2121 встречу с жителями по программе социальной газификации, это больше, чем планировалось, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы в целом по области идем с опережением (числа – ред.) встреч с жителями. Сегодня у нас 115 тыс. жителей было вовлечено в эти встречи, и 102% (плана по числу встреч – ред.) мы выполнили», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в то же время в некоторых округах провели меньше встреч с жителями, чем планировалось. Это округа Егорьевск и Зарайск, Лотошино, Химки, Солнечногорск и Электрогорск.

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где проведен магистральный газопровод, бесплатна для жителей. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.

В регионе открывают офисы социальной газификации. Основной услугой офиса социальной газификации является комплексный договор.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак отметил высокий уровень информирования жителей Московской области о президентской программе социальной газификации.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>