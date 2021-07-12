РИАМО - 12 июл. Скульптура известного художника из Бурятии Даши Намдакова появится на станции «Новомосковская» столичной подземки, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, работа будет выполнена в духе минимализма и будет символизировать динамичное развитие российской столицы.

«Скульптуру выполнят из фибробетонных панелей, отлитых по индивидуальным формам с последующей ручной обработкой», — отметил он.

Кузнецов подчеркнул, что симметрия самой скульптуры будет контрастировать с асимметрией общего объема здания.

Станция «Новомосковская» расположится вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Продление Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, Коммунарки и района Южное Бутово.

Движение поездов по новому участку «красной» линии планируется открыть до конца 2023 года.

Даши Намдаков — российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер. Член Союза художников России и Заслуженный художник РФ. Произведения автора отличает академически правильная пластика, емкость и выразительность образов, а также точный рисунок движений персонажей.

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