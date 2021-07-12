РИАМО - 12 июл. В Подмосковье хорошие темпы вакцинации от коронавируса, важно продолжать эту работу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идем неплохим темпом. Темп хороший на самом деле. 57 тысяч вакцин - это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами городских округов.
Он отметил что врачи мобилизованы и в стационарах, и в поликлиниках, в торговых центрах.
«Даже порой создаются очереди. Важно эту работу продолжить», - заключил Воробьев.
В Подмосковье первым компонентом вакцины от коронавируса привились больше 2 млн человек, полностью — почти 1,2 млн. Ежедневно в регионе делают свыше 50 тыс. прививок от Covid-19.
В Подмосковье развернуто около 370 пунктов вакцинации. Примерно 30 из них работают круглые сутки.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
12 ИЮЛЯ
- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.
- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.
- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.
- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.
- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.
- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.
- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.
- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии