РИАМО - 12 июл. Работодателям в Подмосковье необходимо привить 60% сотрудников, которые заняты в отраслях с обязательной вакцинацией, это нужно сделать в срок до 15 июля, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Нужно еще раз пересмотреть планы по вакцинации предприятий, <…> чтобы охват вакцинации предприятий увеличить. <…> С 15 июля у нас с вами наступают определенные ограничения о том, что по ряду отраслей должны быть вакцинированы не менее 60% работников», — сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По ее словам, лидерами по вакцинации на предприятиях стали городские округа Дмитровский и Электросталь. Там проводят вакцинацию сотрудников на стадионах и ледовых аренах.

«За неделю мы привили (на предприятиях Подмосковья - ред.) почти 30 тыс. человек. Нарастающим итогом это 182 тыс. человек», — отметила Стригункова.

Обязательную вакцинацию от коронавируса в регионе должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Вакцинируемые должны получить первый компонент прививки до 15 июля, а второй – не позднее 15 августа.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил успех Подмосковья в кампании по вакцинации от коронавируса. Так, в области в процентном соотношении привили больше людей, чем в Москве. Пункты вакцинации в Подмосковье работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях больниц.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.