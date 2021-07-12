РИАМО - 12 июл. В Подмосковье за неделю поступило 709 заявок на заключение комплексных договоров по социальной газификации. С начала программы поступило 38 219 обращений, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Уже заключено 80 новых договоров. Это значит, что к людям пришли, померили стены и расстояние от забора до участка, оформили все документы. Теперь человек знает точную дату, когда у него появятся газ и тепло. Мы заключаем комплексный договор: плита, котел, бойлер и так далее», — сказал Евгений Хромушин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов. ​

В 2021 году по программе социальной газификации планируется охватить 1112 населенных пунктов, 40 тыс. домовладений, 76,7 тыс. жителей. В планах построить 760 км газовых сетей.

В III квартале работы проведут в 50 населенных пунктах, 1,1 тыс. домовладений. Работы затронут 5,9 тыс. жителей.

Хромушин отметил, что к концу года планируется выполнить треть программы социальной газификации.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.