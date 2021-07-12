РИАМО - 12 июл. За первые 10 дней июля в Москве выпало 3 мм осадков, что составляет 4% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве установилась жаркая и засушливая погода. Начиная с 8 июля в столице сохраняется 30-градусная жара. Ночные температуры также остаются высокими – 21-23 градуса. Предстоящая рабочая неделя тоже будет жаркой. Не исключено, что могут быть побиты погодные рекорды прошлых лет.

«Пока пальму первенства по количеству июльских рекордов держит 2010 год (10 дней), за ним же держится и абсолютный максимум июля со значением плюс 38,2 градуса», – говорится в сообщении.

Но июнь текущего года сумел два раза побить рекорд по температуре. Ситуация начнет меняться 15 июля. Тогда циклоническая ложбина с севера начнет теснить к Балканам высотный антициклон. В атмосфере начнется перестройка воздушных потоков, которые спровоцируют неустойчивость. 16 июля также будет жарко, но не исключено, что пройдет дождь.

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