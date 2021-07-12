РИАМО - 12 июл. Девелопер жилого комплекса AQUATORIA на Ленинградском шоссе начал работы по благоустройству участка набережной канала имени Москвы. Здесь панируется создать новое общественное пространство, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Благоустройство проведут за счет инвестора. На создание набережной компания планирует направить более 200 млн рублей, уточнила председатель Мокомстройинвеста Анастасия Пятова.

В рамках работ по созданию общественного пространства на набережной высадят 345 деревьев и кустарников, среди них: яблоня, клен, ирга, сосна, можжевельник и плакучая ива, которая станет символом проекта. На главной площади обустроят лестницу к воде.

Площадь обновленной набережной составит около 7 тыс. кв. м. На этой территории разместят детские и спортивные площадки, амфитеатр для мероприятий, велодорожки, зоны для прогулок с лежаками и скамейками.

В мае девелопер завершил восстановительные работы на участке набережной: провел берегоукрепление, смонтировал металлические профили, тяги, установил облицовочные плиты.