РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Бесплатная лекция о роли партнера при родах пройдет 14 июля в рамках работы «Школы мам» в роддоме Королева, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Начнется лекция в 15:00 в конференц-зале королевского роддома. Помощник в родах, доула Анжелика Бинкина расскажет о роли будущего папы при родах, как на самом деле помогать женщине, разъяснит, как влияет присутствие партнера на исход родов, расскажет о программе «мягких родов» в роддоме Королева.

Для тех, кто не записывался раньше в «Школу мам», обязательна предварительная запись по WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Посещение лекции строго по предварительной записи в масках.