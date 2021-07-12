РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Выпускники школ подмосковного Красногорска получили 21 стобалльный результат на Едином госэкзамене, сообщила начальник управления образования округа Наталья Тимошина.

Глава Красногорска Алексей Спасский провел еженедельное совещание в администрации округа в понедельник.

«Сегодня пришли все результаты ЕГЭ. У нас 21 стобалльный результат и 18 стобалльников. Соответственно, есть мультистобалльники. 191 медалист - это 14,1% от общего количества выпускников. Все они подтвердили на экзаменах свой статус», - сказала Тимошина.

Она добавила, что в понедельник в округе открылась международная смена-форум. Также работает летний оздоровительный лагерь «Сказочный».

«Все дошкольные образовательные учреждения также начали работу в штатном режиме. В одном детском саду закрыта одна группа на карантин по коронавирусу», - отметила Тимошина.

По ее словам, в школах продолжаются ремонты и подготовка к новому учебному году.