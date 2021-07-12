РИАМО - 12 июл. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2566 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заразившихся зарегистрировали в Мытищах (350), Одинцове (221), Солнечногорске (180) и Химках (161), сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

142 случая выявлено в Балашихе, 136 – в Подольске, 106 – в Чехове, 100 – в Красногорске, 99 – в Сергиевом Посаде, 31 – в Ленинском округе, 89 – в Королеве, 84 – в Люберцах.

По 82 случая – в Домодедове и Орехово-Зуевском округе, 78 – в Пушкине, 54 – в Дмитрове, 48 – в Раменском округе, 45 в Истре, 43 – в Коломне, 36 – в Богородском округе, 29 – в Ивантеевке, 27 – в Лобне, 26 – в Краснознаменске, 24 – в Павловском Посаде, 23 – в Волоколамске, 20 – в Егорьевске, 16 – в Жуковском, 15 – во Фрязине, по 13 – в Лыткарине, Ступине и Шатуре, 12 – в Котельниках, по 11 – в Долгопрудном, Щелкове и Можайске.

По 10 случаев зарегистрировали в Бронницах, Дубне и Озерах, по 7 – в Воскресенске и Луховицах, 5 – в Наро-Фоминске, по 4 – в Клину, Рузе и Серпухове, по 3 – в Лосино-Петровском и Электростали, по 2 – в Электрогорске и Реутове. По одному случаю выявлено в Талдоме, Красноармейске, Зарайске и Кашире.

Ни одного заболевшего не зарегистрировали в Звездном городке, Лотошине, Протвине, Молодежном, Дубне, Рошале, Серебряных Прудах, Шаховской, Черноголовке и Пущине.

Всего на данный момент на территории Подмосковья выявлено 345 012 случаев заболевания Covid‑1. Скончались 6751 человек. Выздоровели и выписались 277 820 пациентов.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.