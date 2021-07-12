РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. В Королеве с 19 по 23 июля состоится чемпионат по киберфутболу, посвященный чемпионату Европы по футболу, сообщается на странице молодежного центра «Космос» в соцсети «ВКонтакте».

Лучшие киберспортсмены города сразятся за звание чемпиона Королева по FIFA 21, играя за национальные команды зоны «Евро».

Чемпионат проведут с 19 по 23 июля с 17:00 в МЦ «Космос» по адресу: Октябрьский бульвар, 10 (сектор В, подтрибунное помещение стадиона «Вымпел», каб. 118).

Сначала пройдет групповой этап за выход в плей-офф, а 23 июля состоится плей-офф чемпионата, где среди сильнейших будет выявлен чемпион.

Призеров ждут ценные подарки, а победитель получит кубок чемпиона.

Все желающие могут поучаствовать в чемпионате, зарегистрироваться и выбрать день для участия.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Также вопросами организации и другими занимается Павел Алексеев, 8(915)040-24-28.