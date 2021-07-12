РИАМО - 12 июл. Банкеты, свадьбы и юбилеи в столице можно проводить только в тех заведениях, где организован вход гостей по QR-кодам, передает ТАСС.

«На данный момент в городе для посещения открыты только «бесковидные» рестораны — таких площадок почти 8 тыс. Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей», — сказал первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что до 1 августа на летних верандах и сезонных кафе, а также в шатрах гости могут находиться без QR-кодов.

С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее мэр столицы Сергея Собянин сообщал, что за последние недели для походов в столичные заведения общепита было выдано около 3 млн QR-кодов.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.