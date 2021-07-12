РИАМО - 12 июл. До конца 2021 года в Подмосковье планируют начать строительство еще 50 школ. Кроме того, к концу 2021-го в регионе завершат программу строительства 65 школ и пристроек, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца года мы должны заложить еще 50 больших школ для того, чтобы не допустить второй смены. Для того, чтобы <…> (обеспечить – ред.) качественное образование», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор также добавил, что к концу 2021 года в регионе завершат программу строительства 65 школ и пристроек, которая стартовала в 2019 году.

Ранее губернатор обращал внимание на важность качества образования. Он подчеркивал необходимость того, чтобы и форма, и содержание образования соответствовали самым высоким стандартам.