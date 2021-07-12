РИАМО - 12 июл. В Московской области стартовал сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Единой России» по развитию региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Начинается сбор инициатив в партийную программу развития Московской области. Традиционно в работе нашей команды играет решающую роль мнение жителей - наказы, обращения - все это должно быть учтено в программе. Программа развития называется «Подмосковье - территория перемен», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Чтобы обеспечить позитивные перемены, необходимо не только собрать, но и реализовать наказы жителей, добавил Воробьев.

В сентябре жители Подмосковья будут участвовать в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы.