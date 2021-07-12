РИАМО - 12 июл. Качество воды для 200 тыс. жителей Подмосковья улучшится до конца текущего года, это становится возможным благодаря программе «Чистая вода», заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«В 2021 году было определено 11 проблемных точек и мероприятия по улучшению ситуации для 200 тыс. человек. 19 объектов должно быть реализовано в этом году», - сказал Велиховский на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что в трех городских округах программа уже выполнена - это Одинцовский городской округ, Дзержинский, Зарайск. Там чистую воду уже получили более 90 тыс. человек.

«В сентябре откроется ВЗУ (водозаборный узел – ред.) в Железнодорожном, присоединительный водовод завершат в октябре Богородском, также в октябре откроем повышающую станцию в Люберцах, ВЗУ-4 и ВЗУ-5 во Фрязине планируем сдать в ноябре и декабре», - отметил Велиховский.

По его словам, в рамках программы до 2024 года более 700 тыс. человек получат качественную воду, запланировано 146 мероприятий. Уже началось заключение контрактов на строительство и модернизацию объектов в 2022 году.

«За время реализации программы мы улучшили жизнь для 2 млн жителей, 396 объектов модернизировано и построено. Показатель обеспеченности чистой водой повысился с 83,2% до 92,4%», - заключил Велиховский.

По его словам, по итогам соцопросов неудовлетворенность жителей качеством воды снижается.

Благодаря реализации программы «Чистая вода» за 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 млн жителей Подмосковья. Из «красной зоны» выведено 12 муниципалитетов.