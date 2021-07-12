РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июл. С начала купального сезона в городском округе Щелково утонули 3 человека, еще один случай расследуется, сообщается на сайте администрации округа.

Все они погибли на стихийных и несанкционированных местах отдыха. В связи с этим стоить помнить о правилах безопасности на водоемах и о недопущении купания в запрещенных местах.

Не следует отплывать далеко от берега и за предупредительные знаки. Можно купаться только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах нужно обследовать дно. Входить в воду надо осторожно, медленно.