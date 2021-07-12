РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. За минувшую неделю на городских дорогах Люберец устранили 27 ям, сообщил заместитель главы округа Николай Покацкий на совещании в администрации.

«На прошедшей неделе в работах по летнему содержанию автомобильных дорог было задействовано 82 дорожных рабочих и 36 единиц спецтехники. В рамках летнего содержания проводились плановые работы по очистке и мойке проезжей части, подземных переходов и пешеходных тротуаров», - сказал Покацкий.

По его словам, за неделю дорожные службы вывезли 98 куб. м смета и 87 куб. м мусора.

«В рамках проведения ямочного ремонта устранено 27 ям, работы продолжаются», - заключил Покацкий.