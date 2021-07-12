РИАМО - 12 июл. На дороги столицы выехали машины, которые льют воду над асфальтом, чтобы охладить воздух в городе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сейчас на столбиках термометров в Москве 27 градусов. Температура может подняться до 33 градусов.

Аэрация защищает асфальт от деформации во время перегрева. Когда главный накопитель тепла охлаждается, то становится свежее и воздух над ним.

В течение дня дороги польют по несколько раз. Водителей просят с понимаем отнестись к поливу и не мешать движению коммунальной техники на дорогах.