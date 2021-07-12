РИАМО - 12 июл. В понедельник из-за жары, установившейся на некоторых станциях столичной подземки, там раздают бесплатную воду, сообщает Telegram-канал Metro Operativno.

В метро воду раздают на станциях: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская», «Бунинская аллея», «Бульвара Адмирала Ушакова», «Улица Скобелевская», «Измайловская», «Выхино», «ВДНХ».

Воду можно получить на станциях МЦК: «Нижегородская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Панфиловская», «Андроновка», «Стрешнево».

В Москве в понедельник ожидается плюс 30-32 градуса. Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление достигнет отметки в 751 мм рт. ст., влажность воздуха составит порядка 30%.