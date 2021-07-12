РИАМО - 12 июл. Серьезными причинами для медотвода от вакцинации могут стать только тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин, сообщает РБК.

К тяжелым аллергическим состояниям относят, например, отек Квинке или анафилактический шок, если они появились после введения каких-либо других вакцин ранее.

Серьезной реакцией на вакцину считается, если после укола долгое время была высокая температура, а место инъекции покраснело и опухло на площади более 8 см.

Остальные причины не делать прививку являются временными. В таких случаях врачи дадут медотвод до нормализации состояния.

Временный медотвод может быть связан с обострением хронического заболевания и острой фазой инфекционных заболеваний. По словам экспертов, такие медотводы даются на 2-4 недели до выздоровления.

Ранее врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». Причина кроется в способе применения: нужно сделать всего один укол вместо двух, как, к примеру, у «Спутника V».

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.