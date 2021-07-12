РИАМО - 12 июл. До конца 2021 года в Подмосковье планируют сдать в эксплуатацию 19 водозаборных узлов (ВЗУ). Это улучшит качество воды в домах 200 тыс. жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Около 2 миллионов человек уже получили чистую воду, программа «Чистая вода» продолжается. И до конца года еще 19 ВЗУ мы должны сдать», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что это улучшит воду в домах 200 тысяч жителей.

Благодаря реализации программы «Чистая вода» за 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 млн жителей Подмосковья. Из «красной зоны» выведено 12 муниципалитетов. До 2024 года чистую воду получат еще 675 тыс. человек. Таким образом, ею будут обеспечены уже более 94% жителей региона.