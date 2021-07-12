РИАМО - 12 июл. В подмосковные леса с понедельника по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта из-за высокой пожароопасности, установившейся в регионе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах - установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза Гидрометцентра России», - пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

За нарушения этого запрета могут оштрафовать. Для граждан штраф составит от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

«В филиалах лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилено патрулирование; на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 08:00 до 21:00; создана система контрольно-пропускных пунктов», – отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она уточнила, что в состоянии повышенной готовности к тушению пожаров находятся все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные.

Контактные данные специализированной диспетчерской службы лесного хозяйства Московской области для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: тел. 8(800)100-94-00; 8(915)355-17-89; 8(916)376-18-83; 8(915)245-89-66, электронная почта: clh.rds@mail.ru.