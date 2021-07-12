РИАМО - 12 июл. Программа «Социальная газификация» затронет 138 населенных пунктов городского округа Клин. Благодаря программе жители сэкономят средства на подведение газа, сообщила в понедельник глава городского округа Алена Сокольская.

«В нашем городском округе она (программа «Социальная газификация» - ред.) затронет 138 населенных пунктов. Уже сегодня мы провели более 150 встреч с нашими жителями вместе с сотрудниками «Мособлгаза». <…> Подано 3 тысячи заявок на подключение газа», - сказала Алена Сокольская на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Сокольская также добавила, что благодаря программе жители городского округа могут сэкономить денежные средства. По ее словам, в среднем затраты на подключение газа в Клину составляют от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за полтора года.

Планируется, что в рамках программы социальной газификации до конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.

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