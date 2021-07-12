РИАМО - 12 июл. Одними из главных тем отчета председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова перед жителями подмосковного Реутова стали пятилетняя модернизация сферы образования в муниципальных учреждениях, стратегия развития дорожно-транспортной и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Ежегодно Мособлдума вносит изменения в законы, связанные с образованием. Таким образом, мы обеспечиваем рост заработных плат педагогических работников детсадов и школ. Выделяем «подъемные» для молодых педагогов и сельских учителей. Устанавливаем выплаты для классных руководителей и педагогов, подготовивших стобалльников. Одним из важных проектов за последние 5 лет в сфере образования стало открытие детского технопарка «Изобретариум» в 2018 году. Технопарк стал ключевым звеном уникальной городской образовательной цепочки», - сказал Брынцалов.

В 2020 году в Реутове открыли новое здание детского технопарка на улице Строителей, что позволило увеличить количество обучающихся в учреждении. Всего в подмосковном Реутове работает 31 образовательное учреждение, в них обучается почти 19 тыс. детей. Школы Реутова традиционно занимают высокие места в рейтинге лучших образовательных учреждений Московской области. За 5 лет в городе открылась гимназия на 810 мест в микрорайоне 6А и 2 детских сада. Создаются мини-сады, группы кратковременного пребывания.

Брынцалов рассказал о строительстве школы и детского сада в микрорайоне 10А. Школа включена в госпрограмму на 2023-2024 годы. А к концу этого года должно начаться строительство детсада на 250 мест. Кроме того, к открытию запланирован и новый детский сад в микрорайоне 9А.

Также обсудили вопрос организации дорожной политики в муниципалитете. Одним из самых долгожданных и реализованных проектов в Реутове стало открытие новой эстакады, которая связала южную часть и промышленную зону города.

«Практически на всех встречах люди говорили о необходимости связать между собой две части города - южную у Носовихинского шоссе и промзону с выходом на Горьковское шоссе. При поддержке губернатора нам удалось выделить более 2 млрд. руб. из регионального бюджета на строительство новой эстакады. Сегодня прошло уже 2 года после открытия. И мы хорошо видим, насколько сильно этот объект изменил качество жизни людей и условия работы городских предприятий», - подчеркнул Брынцалов.

Кроме того, за 5 лет за счет средств регионального и областного бюджета капитально отремонтировали улицы Транспортная, Ленина, Лесная и Юбилейный проспект. И полностью благоустроили въезд в город со стороны улицы Победы.



«Также за 5 лет нам удалось отремонтировать 6 школьных стадионов. <...> Пять лет назад по просьбе жителей мы взяли на себя обязательства модернизировать школьные стадионы. Была поставлена амбициозная задача: превратить их в центры притяжения для занятий массовым спортом в микрорайонах», - добавил Брынцалов.



Во дворах и парках Реутова также устанавливаются новые спортивные площадки, ремонтируются существующие. В 2019 году в южной части открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком «Реутов арена».

Кроме того, на сегодняшний день подписано соглашение с инвестором о достройке спорткомплекса «Старт», его открытие запланировано на 2022 год. На базе стадиона также созданы условия для размещения Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева. Академия заработает в полном объеме после реконструкции нижнего футбольного поля, строительства трибуны и гостиницы.