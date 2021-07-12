РИАМО - 12 июл. Программа «Чистая вода» в Клину выполнена на 97%, в ближайшие 2-3 года несколько станций очистки воды построят в малых населенных пунктах, сообщила в понедельник глава городского округа Алена Сокольская.

«Мы выполнили эту программу («Чистая вода» - ред.) фактически на 97%. Более 100 тысяч (человек - ред.) нашего населения сегодня обеспечены чистой водой», - сказала Алена Сокольская на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Сокольская также добавила, что в ближайшие 2-3 года несколько станций очистки построят в малых населенных пунктах, где живут от 30 до 100 человек. За время программы в городском округе возвели 20 станций обезжелезивания воды.

Благодаря реализации программы «Чистая вода» за 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 млн жителей Подмосковья. Из «красной зоны» выведено 12 муниципалитетов.

До 2024 года чистую воду получат еще 675 тыс. человек. Таким образом, ею будут обеспечены уже более 94% жителей региона.