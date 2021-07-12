РИАМО - 12 июл. Власти в Подмосковье должны подробно рассказать жителям, когда они получат газ в рамках программы социальной газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Продолжается большой и очень важный президентский проект социальной газификации. Нам важно очень доходчиво каждому жителю дать четкую картину, когда, за сколько будет проведен газ в дома в поселках, деревнях, населенных пунктах, которые у нас еще не газифицированы», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил, что всего газ в рамках президентской программы могут получить около 300 тыс. человек.

«Знаю, что каждый вторник «Мособлгаз» проводит соответствующие брифинги, цель которых - подробно рассказать и ответить на вопросы, которые волнуют людей. Также я прошу отрабатывать те вопросы, которые поступают на мою почту», - заключил Воробьев.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за полтора года.

Планируется, что в рамках программы социальной газификации до конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>