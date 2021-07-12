РИАМО - 12 июл. Власти в Подмосковье должны подробно рассказать жителям, когда они получат газ в рамках программы социальной газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что всего газ в рамках президентской программы могут получить около 300 тыс. человек.
«Знаю, что каждый вторник «Мособлгаз» проводит соответствующие брифинги, цель которых - подробно рассказать и ответить на вопросы, которые волнуют людей. Также я прошу отрабатывать те вопросы, которые поступают на мою почту», - заключил Воробьев.
Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.
Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за полтора года.
Планируется, что в рамках программы социальной газификации до конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.
Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>
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