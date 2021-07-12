РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. За минувшие сутки в Люберцах выявили 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 16 045 инфицированных. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

2 566 случаев заболевания выявлено в Подмосковье за сутки.

В Котельниках за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 490 зараженных Covid-19. В Дзержинском за сутки нет новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 911 человек.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 345 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 6 751 человек. Выздоровели и выписались 277 820 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.