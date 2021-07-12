РИАМО - 12 июл. При утверждении и разработки проектов по благоустройству и строительству дорог важно помнить о современных стандартах доступной среды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я обращаю внимание нашего министерства благоустройства и, соответственно, дорожников, — тротуары. Все, что мы делаем, должно соответствовать современным стандартам», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор также добавил, что при проведении благоустройства нельзя допускать ошибок и забывать о создании удобных съездов для колясок и велосипедов. Кроме того, наличие элементов доступной среды должно проверяться при утверждении проектов.

На портале «Добродел» проходит голосование по выбору приоритетных зон для благоустройства в лесопарках области. Голосование проходит по 22 июля. На опрос вынесены 62 территории. Список составили на основании предложений жителей Подмосковья, оставленных на портале с 11 мая по 6 июня.

В Московской области 3 года ведется реализация масштабной программы по благоустройству. Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет региону уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России.