РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Несовершеннолетний пассажир получил травмы в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном Красногорске, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 11 июля в 14:50 на 22 км Волоколамского шоссе произошло столкновение двух легковых машин.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.