РИАМО - 12 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил поощрить учителей, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов, а также самих ребят.

«Хочу поблагодарить всех наших педагогов, учителей. Ребята сдали ЕГЭ, у нас 700 стобалльников. <...> Я прошу министерство (образования - ред.) поощрить педагогов, мы обязательно поздравим детей», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что также в регионе 4 человека получили по 100 баллов по 3 предметам. Это выпускники из Красногорска, Жуковского и Сергиева Посада.

Также в Подмосковье в этом году впервые два ученика набрали по 100 баллов за экзамены по немецкому и китайскому языкам.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ стартовал в России в понедельник. Экзамены могут сдать те, кто по уважительной причине пропустил основной период. В это время также могут сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет.