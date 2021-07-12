РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июл. В жилом комплексе «Оранж Парк» и микрорайоне Опытное поле в Котельниках не будут засыпать обводненные территории, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о якобы полной засыпке обводненных территорий, расположенных в микрорайоне Опытное поле и в ЖК «Оранж Парк», с 19 июля.

Проектом планировки ЖК «Оранж Парк» предусмотрено благоустройство большого пруда, размещенного на земельном участке, принадлежащем застройщику. Для жителей создадут зону отдыха. Это то место, на которое сейчас поступает большое число жалоб на неудовлетворительное состояние территории, грязь и мусор. Именно к этим работам и планируется приступить в июле.

Планируется очистка дна, в рамках которой сначала спустят воду, вывезут ил и скорректируют береговую зону. Далее произведут устройство дамбы для отсечения части, попадающей под территорию воспитательно-образовательного комплекса. Затем приступят к благоустройству оставшейся части пруда, где появятся настилы, спортивная и детская площадки, также установят и другие малые архитектурные формы, обустроят место для рыбалки.

Параллельно с этим начнутся работы по подготовке территории для строительства воспитательно-образовательного комплекса, включающего в себя школу на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Социально важный объект, как и говорилось неоднократно жителям, затрагивает часть водоема для его возведения. На нем будет размещено спортивное ядро с современным оборудованием и различными элементами, а также беговыми дорожками.

В настоящее время ведется корректировка сроков начала строительства образовательного учреждения. На данный момент земельные участки под возведение ВОКа сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, разработано техническое задание на проектирование и получено его согласование от рабочей группы комитета по конкурентной политике Московской области. Проведена работа по сносу строений и сооружений на участках, предназначенных для строительства ВОКа. В границах земельных участков установлено ограждение для ограничения доступа посторонних лиц.



Поэтому полной засыпки всех прудов производиться не будет. Большой пруд благоустроят на площади 3,2 тыс. кв. м, а часть территории уйдет под строительство социально значимого объекта - воспитательно-образовательньного комплекса.