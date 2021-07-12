РИАМО - 12 июл. Мини-детские сады пользуются большой популярность в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важная тема для Подмосковья — это детские сады. Она стоит особо остро в крупных городах — Красногорск, Одинцово, Люберцы, Ленинский округ. <...> Проект очень востребован», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что на текущей неделе проведет совещание на данную тему.

Мини-сады ничем не отличаются от традиционных. Они расположены или на 1-х этажах жилых домов, или в уже существующих организациях (например, в школах).

Это быстрое решение для микрорайонов, где большой сад построить негде. В Подмосковье работает 19 мини-садов. Данный формат показывает свою эффективность, помогая сокращать очереди в дошкольные учреждения.

Программу по запуску детских мини-садов ранее расширили в Подмосковье. В 2021 году планируется открыть 35 учреждений, появится еще 3 тыс. мест.