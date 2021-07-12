РИАМО - 12 июл. В Жуковском в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 5 региональных дорог, по которым будут перемещаться гости и участники Международного авиационно-космического салона - 2021 (МАКС), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонта дорожные службы отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои, обновили бортовой камень и нанесли разметку.

«Новое покрытие устроено на 5 региональных дорогах в Жуковском протяженностью свыше 30 км. Проезд стал безопаснее и комфортнее для более 6 тыс. автомобилистов, которые ежедневно проезжают по этим участкам. Кроме того, по этим дорогам будут добираться участники и гости авиасалона», — сказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

В черте города отремонтированы ул. Дзержинского, ул. Наркомвод, ул. Кирова-2, ул. Мичурина, которая вошла в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Также отремонтирован подъезд к г. Жуковский от трассы М-5 «Урал».

Покрытие на всех участках обновили с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это позволит увеличить межремонтные сроки, а также обеспечить комфортный проезд для автомобилистов.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны. Президент РФ Владимир Путин также планирует посетить салон.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>