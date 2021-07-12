РИАМО - 12 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить скоростную трассу Москва-Казань необходимыми съездами на территории Подмосковья.

«Делаю особый акцент на масштабном федеральном проекте — строительстве дороги Москва-Казань. <...> Она проходит по территории Подмосковья и должна быть сдана уже в следующем году. Важно, чтобы там были все необходимые съезды и коммуникации для жизни наших граждан», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Строительство трассы М-12 по маршруту Москва — Казань ведется в рамках проекта международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой скоростной автотрассы составит около 800 км.

Данная автодорога должна улучшить связь между Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломерациями, а также в двое сократить время в пути на машине между Москвой и Казанью.

В Подмосковье построят шестиполосную дорогу первой категории с освещением. На всех этапах строительства новой трассы будет предусмотрено широкое применение современных технологий.

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