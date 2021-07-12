РИАМО - 12 июл. Около 30 дорог и крупных дорожных объектов строят в Подмосковье на сегодняшний день, завершить их нужно в срок или, при возможности, досрочно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всего у нас строятся 29 региональных и федеральных объектов», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что среди них — обход Лобни, реконструкция улицы Туполева в Жуковском и путепровод в Мытищах.

«Обращаю внимание нашего транспортного блока и глав, что все эти объекты важно сопровождать, чтобы они были сданы в срок, а лучше — досрочно», — заключил Воробьев.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил прогресс в дорожно‑транспортной инфраструктуре Подмосковья. Речь идет о новых качественных дорогах, обновленном транспорте, возможности оплаты проезда транспортными и банковскими картами.

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