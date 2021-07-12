РИАМО - 12 июл. Запущенная в Подмосковье Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) имеет серьезное значение для экономики региона и повышения комфорта жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля. На последнем отрезке ЦКАД построили 4 транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и 3 эстакады.

«Я должен отметить завершение масштабного федерального проекта — ЦКАД. В 2013 году на ПМЭФ президент (Владимир Путин - ред.) дал прямое указание по практической реализации этого большого проекта — 336 км. Он был завершен, кольцо замкнулось», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что магистраль повысит удобство в перемещении жителей, а также ускорит движение оперативных служб.

«Решение по строительству развязки в Малых Вяземах также приняты», — отметил губернатор.

По его словам, в регионе уже введены и другие крупные объекты транспортной инфраструктуры: завершено строительство Афанасьевского моста в Воскресенске и открыт обход Коломны.

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