РИАМО - 12 июл. Запущенная в Подмосковье Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) имеет серьезное значение для экономики региона и повышения комфорта жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля. На последнем отрезке ЦКАД построили 4 транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и 3 эстакады.
Он отметил, что магистраль повысит удобство в перемещении жителей, а также ускорит движение оперативных служб.
«Решение по строительству развязки в Малых Вяземах также приняты», — отметил губернатор.
По его словам, в регионе уже введены и другие крупные объекты транспортной инфраструктуры: завершено строительство Афанасьевского моста в Воскресенске и открыт обход Коломны.
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