РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Управление социальной политики администрации городского округа Люберцы информирует о режиме работы пунктов вакцинации от Сovid-19 по 18 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

В них можно привиться без предварительной записи.

13 июля сделать прививку можно будет в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 10:00 до 20:00. 14 июля будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Светофор» с 10:00 до 20:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 12:00 до 18:00, в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, в СНТ «Заречное» - с 11:00 до 15:00.

15 июля привиться от коронавируса можно в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 10:00 до 20:00, центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00. 16 июля прививки будут делать в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00. 17 июля всех желающих привиться ждут в ТЦ «Орбита» с 10:00 до 20:00, ТЦ «Светофор» - с 10:00 до 20:00, ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, «Леруа Мерлен» - с 12:00 до 20:00.

18 июля пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00, ТЦ «Орбита» - с 10:00 до 20:00.

Кроме того, дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1, расположенном по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. №338, стр. 1. График работы: будни - с 11:00 до 13:00. Также сделать прививку можно в стационарном отделении №2, расположенном по адресу: Люберцы, ул. Кирова, д. №36, стр. 1. График работы: круглосуточно. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

Либо можно привиться по предварительной записи в любом поликлиническом отделении ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница».

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12 ИЮЛЯ

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