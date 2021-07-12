РИАМО - 12 июл. В Москве на 60% завершено устройство фасада многофункционального комплекса (МФК), который возводится рядом со станцией «Мневники» Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Архитектурная концепция многофункционального комплекса предполагает витражное остекление с использованием стеклянных ламелей на фасаде здания», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, железобетонные конструкции 13-ти этажей здания и работы по устройству фасада сейчас завершены на 60%, остекление фасада выполнено на 40%. На поземных этажах выполнена кирпичная кладка стен, продолжаются работы по устройству песчаного основания и фундаментной плиты стилобатных частей здания.

Бочкарев отметил, что также начались подготовительные работы для монтажа лифтов. Скоро рабочие планируют приступить к устройству инженерных сетей. Высота здания составляет около 60 м, а площадь – более 46 тыс. кв. м. В нем будет 3 подземных этажа и 13 надземных.

«Это будет одно из самых экологически благополучных офисных зданий в столице в силу своего местоположения. Как предполагается, в будущем здесь разместится головной офис инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», – сказал генеральный директор холдинга Юрий Кравцов.

Ранее в компании рассказали, что в рамках развития Мневниковской поймы, на площади более 350 га построят около 2,5 млн кв. м недвижимости. На данном участке будет происходить глобальная и сложная работа по переустройству инженерных сетей. Проектирование всех объектов и изменения маршрутов транспорта будет вестись с учетом инженерных работ.

На западном участке Большой кольцевой линии уже открыта станция «Мневники». «Терехово» планируют открыть до конца 2021 года. При этом в районе Мневниковской поймы запланировано развитие улично-дорожной сети, строительство объектов общественно-жилого, социального, спортивного, административного и коммерческого назначения.