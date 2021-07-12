РИАМО - 12 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «АлтексПро» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее в ведомство поступило обращение ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба». Учреждение заявило об уклонении ООО «АлтексПро» от заключения контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на объект капремонта 2021 года.

Управление признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении общества — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд, который отказал ООО «АлтексПро» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения УФАС Подмосковья.