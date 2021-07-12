РИАМО - 12 июл. Компанию «Курсор» включили в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку ноутбуков для проведения ЕГЭ в одной из подмосковных школ. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

На заседании комиссии антимонопольного ведомства ООО «Курсор» не назвало объективных причин для неподписания контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы сторон, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.